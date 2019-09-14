مع دخول المدارس كيف تحمى طفلتك من الإصابة بالقمل؟

7- زيت جوز الهند:



ضعي زيت جوز الهند على فروة رأسك، وقومي بتغطية رأسك مع قبعة الدش أو منشفة، واتركيه لمدة ست إلى ثمان ساعات أو طوال الليل.







في الصباح، مشطي شعرك ومن ثم استعملي الشامبو كالمعتاد، كرري هذه العملية كل يوم لمدة أسبوع للقضاء على القمل.

تحار أغلب الأمهات في مشكلة إصابة أطفالها بالقمل، بمجرد دخول المدرسة، تلاحظ على طفلتها الحكة الشديدة بالرأس، وتبدأ بمتابعة طفلتها إلى أن تتأكد من وجود القمل بشعرها بالفعل، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها عدوى القمل عن طريق الرأس، فالقمل من الحشرات التي لها القدرة على الطيران.نصح موقع "بولد سكاي"، جميع الأمهات بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل دخول المدارس، ووضع بعض المستحضرات والوصفات الطاردة للقمل، وهذه الوصفات تعطى للرأس الوقاية من القمل، وذلك قبل دخول المدراس التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة.وقدم لك الموقع 10 علاجات منزلية يمكنك استخدامها للقضاء على القمل قبل دخول المدرسة:١-الثوم:رائحة الثوم تخنق القمل، اطحني من 8 إلى 10 فصوص من الثوم لتحصلي على معجون، واخلطيه مع 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، ضعي الخليط جيدا على فروة الرأس، واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفي شعرك جيدا بالماء الساخن.2- زيت الأطفال:علاج طبيعي آخر سهل لقمل الرأس، زيت الأطفال، فهو يساعد أيضا في القضاء على القمل، ضعي بعض زيت الأطفال على شعرك ثم مشطيه ببطء بحيث القمل يبدأ بسقوط من رأسك، ثم اغسلي شعرك مع شامبو والماء الساخن قبل النوم، ضعي بعض الخل الأبيض على شعرك، وغطي رأسك مع قبعة الدش أو منشفة اتركيها ليلة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد، وكرري هذه العملية ما لا يقل عن 3-4 أيام للحصول على نتائج إيجابية.3- زيت الزيتون:زيت الزيتون علاج فعال وقاتل لقمل الشعر، ضعي أي نوع من زيت الزيتون على شعر قبل النوم، وانتظري النتيجة.٤-الملح:اخلطي ربع كوب من الملح وربع كوب من الخل تماما، ثم رشي بلطف الخل على شعرك بحيث يصبح رطب قليلا،ضعي فوقه قبعة الدش واتركيه لمدة ساعتين تقريبا واغسليه، كريري العمليه كل ثلاثة أيام للحصول على نتائج إيجابية.5- الفازلين:ضعي طبقة سميكة من الفازلين على فروة الرأس قبل الذهاب إلى السرير، قومي بتغطية رأسك مع قبعة الدش ثم اغسليه في الصباح.6- زيت شجرة الشاي:امزجي ملعقة من زيت شجرة الشاي مع ثلاث ملاعق من جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم ضعيه بلطف في جميع أنحاء شعرك، وغطي رأسك مع قبعة الدش أو منشفة، واتركي رأسك مغطاة لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه جيدا بالماء الساخن،امشطي شعرك لإزالة القمل الميت.ملاحظة: لا يمكن تطبيق زيت شجرة الشاي مباشرة على فروة الرأس.8- الخل الأبيض:ضعي الحل على شعرك وفروة الرأس، لفي منشفة حوله لمدة ساعة أو ساعتين، ثم امشطيه مع التركيز على قسم واحد صغير من الشعر في وقت واحد، يمكنك أيضا شطف شعرك مع الخل الأبيض قبل وبعد غسل الشعر بالشامبو.9- السمسم زيت بذور:اخلطي ربع كوب من زيت بذور السمسم، وكوب واحد من زيت النيم مع ملعقة واحدة من زيت شجرة الشاي ونصف ملعقة صغيرة من الكافور والزيوت الأساسية وحوالي 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، اشطفي شعرك بخل التفاح واتركيه حتى يجف، ثم طبقي الحل على الشعر وفروة الرأس، وغطيه مع قبعة الدش أو منشفة، واتركي الأمر ليلة وفي الصباح، مشطي شعرك جيدا لإزالة القمل الميت، ثم استعملي الشامبو بشكل طبيعي، كرري هذا العلاج يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين.10- المايونيز:طبقي المايونيز على شعرك وفروة رأسك، ثم غطيه بقبعة الدش أو منشفة، واتركيه حوالي ثماني ساعات أو طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي مشطيه جيدا لإزالة القمل الميت، كرري هذا العلاج يوميا لمدة أسبوع واحد.