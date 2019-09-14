بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان



خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه



خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل



خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس

