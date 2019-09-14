عفريت في اللوكيشن.. مؤلف الفيل الازرق يحكي رعب العاملين فيه

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه لم يقرر بعد المشاركة في جزء ثالث من فيلم الفيل الازرق، مرددا: "انا لسه مخرجتش من الجزء الثاني".



ومن جانبه قال أحمد مراد مؤلف الفيل الأزرق خلال حلقة اليوم من برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "أون اي"، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن من طرائف الجزء الأول أن الفنان خالد الصاوي بمجرد دخوله لوكيشن التصوير ليجسد شخصيته الممسوسة من الجن؛ انفجرت أكبر لمبة في موقع التصوير ما أصاب الجميع بالهلع وقاموا بالجري اعتقادا أن من فعل ذلك عفريت.



وأوضح مراد، أن الرواية مفتوحة لتقديم جزء ثالث من الفيلم؛ ولكن الأمر يرجع إلى نجوم العمل والمخرج.