حظك اليوم السبت 14/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم السبت 14 ايلول-سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد.





حظك اليوم لبرج الحمل:



مهنيًا: لديك اليوم فرصة كبيرة للنجاح والتقدم والازدهار، لكن لا تتأخر في إنجاز أعمالك المتاخرة وحاول التركيز اكثر

عاطفيًا: ترغب في تمضية المزيد من الوقت مع الحبيب، اذا كانت هناك مشاكل بينكما فقريبًا تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت

صحيًا: سارع إلى شراء بعض المعدات الرياضية واستعمالها كما يلزم لتحافظ على رشاقتك



حظك اليوم لبرج الثور:



مهنيًا: فلكيا اليوم ملائم جدا للانطلاق في الأعمال المهمة المنتظرة وايضا مناسب لتخطيط لمستقبلك العملي والمالي وتضع اهداف محددة لتحقيقيها

عاطفيًا: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك مع الحبيب فأنت لا تطيق فراقه حتى ليوم واحد فكن حذر

صحيًا: بين اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة، فما عليك إلا أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة غير سليمة



حظك اليوم لبرج الجوزاء:



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تجتمع مع مجموعة من الناس، معلنًا عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مالية مناسبة وهناك خبر جيد كنت تنتظره فى الطريق عاطفيًا: اذا كنت اعزب فانك تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقًا بنفسك صحيًا: أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة



حظك اليوم لبرج السرطان:



مهنيًا: تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب إلى عدم شعورك بالاستياء أو التعب، كذلك إن بعض المشكلات لن تجعلك إنسانًا قلقًا وغير متعاطف كليًا

عاطفيًا: تعيش يومًا عاطفيًا رائعًا جدًا، وتشعر بهذه الروعة كلما حاول الشريك مفاتحتك بموضوع يتعلق بكما يسعدك ويقرح قلبك

صحيًا: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم



حظك اليوم لبرج الاسد:



مهنيًا: تنتهي الصعوبات والخيبات التى قد لاحقتك فى الماضي القريب، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك فاستغل الفرصة وحاول التخطيط لمستقبلك جيدا

عاطفيًا: كن إيجابيًا في علاقتك مع الحبيب، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم فلا تجعل القطيعة بينكما تكبر

صحيًا: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلبًا على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك





حظك اليوم لبرج العذراء:



مهنيًا: أمامك فرصة من العمر انتظرتها طويلًا فاستغلها بذكاء وحكمة وروية وخطط قبل التنفيذ حتي تصل الى كل ما تحلم به

عاطفيًا: لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب وتمضي معه وقتًا جميلًا وممتعا ويكون يكون رومانسي

صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار



حظك اليوم لبرج الميزان



مهنيًا: اليوم انت محط إعجاب الزملاء فى العمل وتقديرهم وإسناد المزيد من المهام الملحة اليك لانك قادر على تنفيذها بكل دقة

عاطفيًا: قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد أدرسه جيدًا قبل الإقدام عليه واستشر الشريك

صحيًا: لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غاليًا



حظك اليوم لبرج العقرب:



مهنيًا: يرطب الفلك الأجواء ما يؤشر إلى بعض التبدلات في الظروف الحالية علي المستوي المهني وفرص جديدة فحاول استغلالها

عاطفيًا: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضًا عن خسارة عاطفية سابقة

صحيًا: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلبًا على وضعك الصحي، انتبه



حظك اليوم لبرج القوس:



مهنيًا: تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء، ولكنك لا تفتقد الحيوية والشجاعة ولا تحتاج إلى من يدعمك

عاطفيًا: تعبّر عن مشاعرك الصادقة أمام الشريك بصراحة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر

صحيًا: قد تمر بأوضاع مزعجة تحمل فوضى وعدم رضى، لكن ذلك لا ينعكس سلبًا على وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية



حظك اليوم لبرج الجدي



مهنيًا: تساعدك الظروف على الاستعداد جيّدًا وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملًا ناجزًا ينال الإعجاب

عاطفيًا: قد تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك

صحيًا: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطرًا على صحتك



حظك اليوم لبرج الدلو:



مهنيًا: إحذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق

عاطفيًا: يجب عدم التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك

صحيًا: تناور بعض الشيء قبل التقيد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تلتزمها حرفيًا وهذا الامر مفيد لصحتك يا عزيزي



حظك اليوم لبرج الحوت:



مهنيًا: انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيدًا عن الالتباس والمشكلات

عاطفيًا: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شرًا

صحيًا: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك