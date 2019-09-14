تحالف الأحزاب المصرية يعلن رفضه التام لمزاعم وإدعاءات الحركة المدنية الديمقراطية

يعلن تحالف الاحزاب المصرية والذى يضم 40 حزبا ويمثل المعارضة الوطنية الحقيقية رفضة التام لما ورد فى بيان الحركة المدنية من مزاعم وإدعاءات كاذبة وغير صحيحة، مشيرا إلى أن الحركة المدنية تنفذ استراتيجية ومخططات جماعة الاخوان الارهابية والتى تستهدف زعزعة الاستقرار.





وأكد التحالف أن بيان الحركة المدنية تضمن عبارات إخوانية غير صحيحة فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تعيشة الأحزاب السياسية، وأن الحركة استخدمت عبارات الغرض منها الترويع والبطش وتحتوى على معلومات غير صحيحة نهائيا.





وأشار رؤساء أحزاب التحالف إلى أن الأحزاب تمارس نشاطها بحرية تامة، وأن بيان الحركة المدنية يخاطب الخارج ولا يخاطب الشعب المصرى الذى يقف مساندا لرئيس مصر وخلف جيشة وشرطتة، وأن قضية "خلية الأمل" الأخيرة كانت تضم عناصر إخوانية وعناصر من الحركة المدنية والتى كانت تستهدف النيل من أمن وأمان البلاد.



