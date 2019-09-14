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رياضة

مدير الكرة بالإسماعيلي: نتيجة مباراة أهلي بنغازي ليست جيدة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:18 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
حسن العمدة
أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن نتيجة مباراة أهلي بنغازي الليبي ليست جيدة، التي انتهت بفوز الدراويش 4-2.

وقال صبري المنياوي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نتيجة مباراة أهلي بنغازي ليست جيدة بالنسبة لنا بعد استقبالنا لهدفين، نحتاج لعمل قوي بالدفاع في مباراة الإياب".

وأكمل صبري المنياوي: "سعيد جدا بسبب مشهد الجماهير اليوم، كنت مفتقد هتافاتهم".

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