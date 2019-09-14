ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي: هدفنا تعويض الجماهير.. ونبحث عن مهاجم للفريق

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:52 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
حسن العمدة
أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن هدف الفريق تعويض جماهيره عن ما قدمه بالموسم الماضي.

وقال صبري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " المباريات الرسمية تختلف عن الودية ونحاول الظهور بأفضل شكل قبل بداية الموسم، هدفنا تعويض جماهير الإسماعيلي عما قدمناه في الموسم الماضي".

وأكمل : " نسعى لضم مهاجم وظهير أيسر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، الأهلي عرض علينا الحصول على حسين السيد في صفقة تبادلية مع محمود متولي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز قد تنهي خلافات الموسم.. تعرف عليها

علي غيط عن حملة سحب الثقة من إدارة الإسماعيلي: غير قانونية

على غيط: متولي وبامبو قنابل موقوتة داخل الإسماعيلي.. وعواد أخطأ

الإسماعيلي يكشف موقف المتولى وبامبو

صبري المنياوي لـ محمد عواد: خلي عندك ذوق مع النادي اللي رباك.. فيديو

الإسماعيلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع مهاجم وظهير أيسر

ترشيحاتنا

تتعرض لضغط نفسي.. كريم عبد العزيز: مراتي ليها الجنة

تحالف الأحزاب المصرية يعلن رفضه التام لمزاعم وادعاءات الحركة المدنية الديمقراطية

طلبوا 3 مليون جنيه فدية .. الداخلية تنجح فى ضبط المتهمين بخطف طفل بالقاهرة

بفستان ذهبي لامع .. نيرمين الفقي تأسر قلوب متابعيها بإطلالة كلاسيكية جذابة

كاف يعلن موعد إقامة حفل أفضل لاعب في أفريقيا بالغردقة

عاصفة رعدية تحرق 23 بقرة في لمح البصر .. شاهد ماذا حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية

بفستان قصير.. انغام برفقة زوجها في مهرجان القنوات الفضائية

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور