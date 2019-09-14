الإسماعيلي: هدفنا تعويض الجماهير.. ونبحث عن مهاجم للفريق

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن هدف الفريق تعويض جماهيره عن ما قدمه بالموسم الماضي.



وقال صبري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " المباريات الرسمية تختلف عن الودية ونحاول الظهور بأفضل شكل قبل بداية الموسم، هدفنا تعويض جماهير الإسماعيلي عما قدمناه في الموسم الماضي".



وأكمل : " نسعى لضم مهاجم وظهير أيسر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، الأهلي عرض علينا الحصول على حسين السيد في صفقة تبادلية مع محمود متولي".

