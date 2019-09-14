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المالية: كل موظفي الدولة يتقاضون رواتبهم بالكارت البنكي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
الكارت البنكي
الكارت البنكي
عمرو ممدوح
قال حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن وزارة المالية كانت سباقة في تطبيق التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة لها جانبين، هي المصروفات، والإيرادات.

وأضاف حامد، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الوزارة بدأت منذ عام 2010 في ميكنة خدماتها، حتى تم الوصول إلى أن كل الموظفين العاملين بالدولة يتقاضون رواتبهم من خلال البطاقة البنكية.

وأوضح مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أنه كان هناك تخوف لدى بعض العاملين حول كيفية التعامل مع ماكينات البنوك، إلا أنه سرعان مع اعتاد وأجاد الموظفين التعامل مع البنوك، والبطاقات البنكية.

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