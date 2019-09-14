ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الاثنين.. بدء التحويل الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية بين كليات الجامعة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:59 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر عن موعد التحويلات لطلاب الثانوية الأزهرية والراغبين في التحويل من الكليات التى تم ترشيحهم لها من خلال التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم فتح باب التحويل الإلكتروني للطلاب والطالبات من بعد غد الاثنين حتى الأربعاء المقبل، ويتاح فيه لمن تخلفوا عن تسجيل الرغبات في المرحلتين السابقتين أن يسجلوا وستكون فرصتهم الأخيرة.

وأعلنت الجامعة عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، وبلغت نسبة القبول بكليات القمة الأدبي البنين وهي كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .

أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.

كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.

أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. ننشر نسب القبول بكليات القمة علمي بنين وبنات

لـ البنين والبنات .. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

علمى وأدبى .. تعرف على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب بنين القاهرة 95،54% وتخفيض الحد الأدنى لطلاب شمال سيناء والإعتماد المالي للمعاهد الفنية يتسبب في تأخر فتحها.. صور

لو فاتتك كليات القمة .. فرصة وحيدة لإنقاذ طالبات الثانوية الأزهرية

ترشيحاتنا

العثور على جثة طالب دمياط بين الصخور.. ومحاولات لاستخراجه

الجيش الليبي: مقتل 3 قادة عسكريين بارزين جنوب طرابلس

الداخلية هتجبيلك حقك.. القبض على سائق تحرش بـ فتاة حذرت منه السيدات على فيس بوك

شاهد.. رسالة مؤثرة من عماد متعب لـ مؤمن زكريا بعد أزمته الأخيرة

أضرار الميكرويف.. منظمة الصحة العالمية تكشف المستور

مؤمن زكريا يعلق على لقب عشوائي.. وعلاقته بـ ميدو في الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية