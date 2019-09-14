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رياضة

بث مباشر مباراة نوريتش سيتي ومانشستر سيتي اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
نور عادل
يواجه فريق مانشستر سيتي الانجليزي منافسه فريق نوريتش اليوم السبت في اطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي
وتقام مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي
ومن المقرر ان تكون القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي ، بي ان سبورت 2 حيث يكون المعلق حسن العيدروس.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 10 نقاط، خلف فريق ليفربول الانجليزي صاحب المركز الأول، بينما يأتي فريق نوريتش سيتي في اواخر جدول الدوري برصيد ثلاث نقاط فقط

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