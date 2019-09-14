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توك شو

تتعرض لضغط نفسي.. كريم عبد العزيز: مراتي ليها الجنة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
عبد الخالق صلاح
قال الفنان كريم عبد العزيز، إن أصعب المشاهد في فيلم الفيل الازرق المشهد الذي يقوم فيه بضرب نفسه، حيث كان يجسد شخصية مريض نفسيا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "أون اي"، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن زوجته تتمنى أن يعود إلى تقديم الأفلام الخفيفة الكوميدية مثل أبو على والباشا تلميذ؛ موضحا أنها تتعرض إلى ضغط نفسي كبير عقب تجسيده شخصية يحيي راشد بفيلم الفيل الأزرق .

وردد: "اي حد شغال في مجال الفن مراته ليها الجنة".

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