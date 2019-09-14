ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو فهمي يكشف مواقف الكاتب الساخر أحمد رجب مع النساء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
الكاتب الصحفي عمرو
الكاتب الصحفي عمرو فهمي
قسم التوك شو
كشف الكاتب الصحفي عمرو فهمي، عن مواقف إنسانية جمعته بالكاتب الراحل أحمد رجب، في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN.

وقال "فهمي": "أستاذ أحمد رجب لا بيقابل حد صامت ساكت حتى لما ييجي ينزل من العربية بتاعته مباشرة على الأسانسير وبيبقى منتظرة، ولو السواق آخر بينتظر في الخفاء ولا يحتك بالمواطنين، كان لا يرغب في أن يطلب منه أحد شيئًا لأنه مش عايز عينه تبقى مكسورة قدام المسؤولين".

وأضاف: "في معرض عاطف عبيد، بقوله هتلبس أيه يا أستاذ أحمد عشان نطقم مع بعض!، فقالي أنت فاكر إني جاي أنا مش هاجي".

وتابع: "قالي أنا لو روحت هاخد منك الشو كله ورئيس الوزراء هيسيبك ويمشي معايا، إنما أنا عايزك أنت اللي تأخذ الشو كله، وهما كده كده هيتكلموا على أحمد رجب".

وروى موقفًا ساخرًا آخر للأستاذ الراحل أحمد رجب، قال "فهمي": "كنت أسأله كيف تتعامل وتتعرف على الجنس اللطيف؟، فكان رده: "نساء كثيرة كانت تهاتفني وتطلب لقائي، فكنت أعطيهن ميعادًا في الأمريكين لأن لها بابين، واتفق معها على ارتداء ملابس معينة وأنا لا ألبس المتفق عليه وبعدما أدخل من الباب إن وجدت السيدة حلوة بقعد وبكمل معاها، وإن وجدتها وحشة بخرج من الباب التاني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش حزن حقيقي بحسه شو.. أسما شريف منير تعلق على نشر صور مع فنان متوفى

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. لماذا تخلى عنه إسماعيل ياسين

خسرت وزنها.. أول ظهور لـ حنان مطاوع بعد الانجاب

دعاء ردده النبي قبل النوم يغفر جميع الذنوب.. تعرف عليه

بعد العثور على جثته.. محافظ الدقهلية يعزي أسرة الطالب أحمد مجدي

نصيحة عالم أزهري لعلاج الكسل في أداء العبادة.. تعرف عليها

السحر السبب .. كريم عبد العزيز يكشف كواليس مخيفة عن الفيل الازرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية

بفستان قصير.. انغام برفقة زوجها في مهرجان القنوات الفضائية

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور