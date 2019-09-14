عمرو فهمي يكشف مواقف الكاتب الساخر أحمد رجب مع النساء

كشف الكاتب الصحفي عمرو فهمي، عن مواقف إنسانية جمعته بالكاتب الراحل أحمد رجب، في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN.



وقال "فهمي": "أستاذ أحمد رجب لا بيقابل حد صامت ساكت حتى لما ييجي ينزل من العربية بتاعته مباشرة على الأسانسير وبيبقى منتظرة، ولو السواق آخر بينتظر في الخفاء ولا يحتك بالمواطنين، كان لا يرغب في أن يطلب منه أحد شيئًا لأنه مش عايز عينه تبقى مكسورة قدام المسؤولين".



وأضاف: "في معرض عاطف عبيد، بقوله هتلبس أيه يا أستاذ أحمد عشان نطقم مع بعض!، فقالي أنت فاكر إني جاي أنا مش هاجي".



وتابع: "قالي أنا لو روحت هاخد منك الشو كله ورئيس الوزراء هيسيبك ويمشي معايا، إنما أنا عايزك أنت اللي تأخذ الشو كله، وهما كده كده هيتكلموا على أحمد رجب".



وروى موقفًا ساخرًا آخر للأستاذ الراحل أحمد رجب، قال "فهمي": "كنت أسأله كيف تتعامل وتتعرف على الجنس اللطيف؟، فكان رده: "نساء كثيرة كانت تهاتفني وتطلب لقائي، فكنت أعطيهن ميعادًا في الأمريكين لأن لها بابين، واتفق معها على ارتداء ملابس معينة وأنا لا ألبس المتفق عليه وبعدما أدخل من الباب إن وجدت السيدة حلوة بقعد وبكمل معاها، وإن وجدتها وحشة بخرج من الباب التاني".