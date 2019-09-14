تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.. اليوم بمؤتمر الشباب....عزمى: دول ومنظمات خارجية تدعم نشر الأخبار المزيفة عبر السوشيال ميديا.. برلمانية: الجلسة تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

برلمانية: جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة تهدف لـ تصحيح المفاهيم المغلوطة

عزمى: دول ومنظمات خارجية تدعم نشر الأخبار المزيفة عبر السوشيال ميديا

الهوارى: انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا تثير لغطا كبيرا





تشهد فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب التي تنطلق اليوم السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بالقاهرة الجديدة، 3 جلسات، من بينها جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع».





وفى هذا السياق قال محمد عزمى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" سيتم التطرق فيها إلى تطور وسائل السوشيال ميديا لأنها أصبحت ادوات إعلامية يتلقى منها المواطنيين الاخبار والانباء والتصريحات دون الالتفات إلى الوسائل الرسمية المختصة بهذا الشأن، وكيفية تحولها لأداة لنشر الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع.





وتابع خلال تصريحات لـ "صدى البلد": وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت داخل كل منزل والسيطرة عليها أمر مستحيل، واصبحت تستغل لتزييف الحقائق بدعم من دول ومنظمات كبرى".





وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الهدف من جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، هو رفع الوعى والادراك لدى المواطن المصرى ليستطيع فرز الاخبار الصحيحة من الخاطئة، لافتا إلى ان الاخبار الخاطئة تحمل فى طياتها سم يتم تغذية عقول المصريين به.





ومن جانبها اشادت جواهر الشربيني عضو مجلس النواب، بأهمية المؤتمر الوطني للشباب الثامن المقرر انعقاده بمركز المنارة بالتجمع الخامس وعقد جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع »، مشيرة انه يساهم بشكل كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر حول العالم.





وأضافت "الشربيني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي بقوة للتواصل مع الشباب لانهم هم المستقبل ولا تقوم الدولة إلا بهم، مؤكدة أن هدف هذا المؤتمر بصفه عامة وهدف جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بصفه خاصة هو نشر الفكر والوعي والتعاون بين قيادات الدولة والشباب، وتشجيع الشباب على العمل والتميز في جميع المجالات.





واشارت عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى ضرورة أن يشارك الفلاح في مثل هذه المؤتمرات حتى يستفيد من خبراته جميع الفئات من معرفة كيفية زيادة المحصول الإنتاج وترشيد المياه.





ومن جانبه قال عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمرات الشباب بشكل دوري يشير إلى اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو ما لم يتوافر في العهود السابقة، لافتًا إلي أن وضع تأثير نشر الأكاذيب على الدولة على أجندة المؤتمر شيء مهم جدا، نظرًا لانتشار الشائعات في الفترة الاخيرة وتسببها في إثارة اللغط، قائلًا: « الرئيس سيتحدث بكل شفافية ومصداقية حول هذه الشائعات خلال المؤتمر لكي يحسم هذه الشائعات التي يتعمد الارهاب نشرها داخل المجتمع».





وأضاف "الهواري"، إن القضايا التي تناقش في مؤتمرات الشباب، لم تعد قضايا تخص فئة الشباب فقط، لقد أصبحت تناقش كل قضايا المجتمع، وتطورت مناقشات الشباب إلى وضع المشاركين بالمؤتمر حلول مبتكرة لحل المشكلات المختلفة، بجانب تضمنها توصيات تكون محل متابعة واهتمام من المسئولين.





وأشار أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إلي أن الرئيس السيسي أكد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة أن مصر لن تبنى إلا بالعرق والعمل، لافتًاإلى أن الشباب كان لهم دورا كبيرا بالقترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهمفي كافة المحافل.





ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة اليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net



