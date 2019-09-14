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رياضة

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:41 ص
نور عادل
يواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه فريق ليستر سيتي الانجليزي اليوم السبت وذلك في اطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الانجليزي لموسم 2019/2020.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب اولد ترافولد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
ومن المنتظر ان تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي عبر قناة بي ان سبورت 2 الحاصلة على حقوق البث بشكل حصري.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط،من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 5 نقاط فقط.

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