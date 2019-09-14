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توك شو

كريم عبد العزيز وأمير كرارة وسمير غانم.. ثلاثة في حب الملابس السوداء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:20 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
عبد الخالق صلاح
قال الفنان أمير كرارة، أنه من الشخصيات المترددة كثيرا وصعب الاختيارات، مرددا: « أنا عشان اشتري جزمة أروح أتفرج عليها 5 مرات .. وبعدين أجيب مراتي تشتري وتختار هي».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية «أون اي»، إنه لا يجب التغير كثير لدرجة أنه لو دخل مكان وجلس على كرسي وجاء بعد فترة يجلس على نفس الكرسي خوفا من التغيير.

وتحدث كرارة وضيفه كريم عبد العزيز عن حبهما للملابس السوداء؛ حيث قال كريم: « أكثر ثلاثة بيسلوا أسود في مصر أنا وأنت واستاذ سمير غانم واللي حببني فيه».

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