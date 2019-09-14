المصري: اللجنة الخماسية تتواصل مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تواصل بين اللجنة الخماسية وإيهاب جلال لتولي تدريب منتخب مصر.



وقال حسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اللجنة الخماسية تواصلت بشكل رسمي مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر".



وأكمل : "جميع المرشحين لهم نفس الفرص حتى الآن، لكننا بدأنا بوضع خطط بديلة تحسبا لرحيل إيهاب جلال، وسنكون أكثر الفرق تضررا إن حدث ذلك".

