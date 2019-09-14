ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري: اللجنة الخماسية تتواصل مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
ايهاب جلال - مدرب
ايهاب جلال - مدرب منتخب مصر
حسن العمدة
أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تواصل بين اللجنة الخماسية وإيهاب جلال لتولي تدريب منتخب مصر.

وقال حسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اللجنة الخماسية تواصلت بشكل رسمي مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر".

وأكمل : "جميع المرشحين لهم نفس الفرص حتى الآن، لكننا بدأنا بوضع خطط بديلة تحسبا لرحيل إيهاب جلال، وسنكون أكثر الفرق تضررا إن حدث ذلك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء عبد العال: إيهاب جلال الأنسب لتدريب منتخب مصر.. وكفاية حسن شحاتة

المسكوت عنه فى كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

النادي المصري: لن نعترض على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. فيديو

المعايير تثير بلبلة.. الجنايني يكشف حقيقة تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الوطني

ترشيحاتنا

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه

البلكونة ما استحملتش الونش.. إصابة 13 شخصا في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من شوائب مسرطنة في دواء للحموضة

تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة

زحام شديد بسبب محمد رمضان في مهرجان القنوات الفضائية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية