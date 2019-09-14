بعد الراحة السلبية.. أسوان يعود للتدريبات غدا استعدادا للممتاز

يعود الفريق الكروى الأول لأسوان ،غدا إلى تدريباته علي استاد نادي أسوان، في السابعة مساء، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب أداء دورة الجونة الودية، استعدادا للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة





يذكر أن فريق أسوان قد دخل معسكر في القاهرة بداية فترة الإعداد بالمركز الأولمبي لمدة 15 يوما لعب خلالها عدة لقاءات ودية، ثم خاض معسكرا بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية واستمر لأكثر من شهر وبعدها عاد للقاهرة مرة أخرى في معسكرا جديدا قبل السفر للجونة للمشاركة في دورة الجونة الودية.



