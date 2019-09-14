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أخبار العالم

أمريكا تكشف حقيقة إرسال قوات عسكرية إضافية لسوريا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:38 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة، أن الجيش الأمريكي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا، مضيفًا أن هدفه النهائي هو خفض عدد تلك القوات.

وأضاف ماكنزي خلال زيارة إلى بغداد "لن نعزز تواجدنا على الأرض من أجل تنفيذ تلك الدوريات"، مشيرًا إلى احتمال تغير عدد الجنود في سوريا في إطار عمليات مناوبة للقوات.

وتابع القائد العسكري الأمريكي: "سنقوم بدوريات مع الأتراك وسنفعل ذلك في إطار العدد الحالي مع السعي نحو أي فرص لتقليل العدد بمرور الوقت".

وباتت مستويات القوات الأمريكية في سوريا، التي تبلغ نحو ألف عسكري، موضع تدقيق مكثف منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي سحب كل القوات، لكنه اقتنع في وقت لاحق بضرورة ترك جزء منها لضمان عدم عودة متشددي تنظيم داعش.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية تجهز لإرسال نحو 150 جنديًا للقيام بدوريات برية مع القوات التركية، إلا أن ماكنزي قال إن المهمة الجديدة لن تستلزم قوات إضافية.

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