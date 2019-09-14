ممثلة تقاضي صناع Resident Evil بعد فقد ذراعها

قررت ممثلة المشاهد الخطرة أوليفيا جاكسون مقاضاة منتجي الجزء الأخير من سلسلة أفلام "Resident Evil"، بعد ان تعرضت

لإصابة خطرة بعد تنفيذ مشاهد بديلة للممثلة الأميركية ميلا جوفوفيتش.



وفقدت جاكسون ذراعها بسبب حادث مروع تعرضت له خلال مشاركتها في تصوير أحد أشهر أفلام الحركة الهوليوودية في عام 2015 في جنوب أفريقيا.



وخلال المشهد، كان يتوجب على جاكسون أن تقود دراجة نارية بسرعة نحو كاميرا مثبتة برافعة تتحرك على متن سيارة.



وفيما كانت السيارة تتحرك بسرعة نحوها أيضا، حدث الاصطدام المروع قبل أن يتم رفع الكاميرا.