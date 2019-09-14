المصري: جاهزون لمواجهة ماليندي.. ونتمنى تقديم أداء يليق باسم مصر

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق مستعد لمواجهة ماليندي بطل زنزيبار.



وقال حسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المصري جاهز لمواجهة بطل زنزيبار في الكونفدرالية ونتمنى تقديم أداء يليق باسم مصر".



وأكمل : "مباراة المصري ستقام على ملعب نجيل صناعي مع وجود أمطار غزيرة".

