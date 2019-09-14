ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري: جاهزون لمواجهة ماليندي.. ونتمنى تقديم أداء يليق باسم مصر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:37 ص
فريق المصري
فريق المصري
حسن العمدة
أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق مستعد لمواجهة ماليندي بطل زنزيبار.

وقال حسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المصري جاهز لمواجهة بطل زنزيبار في الكونفدرالية ونتمنى تقديم أداء يليق باسم مصر".

وأكمل : "مباراة المصري ستقام على ملعب نجيل صناعي مع وجود أمطار غزيرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: جددنا لـ أبو جبل موسمين بعد اختلافه مع الزمالك.. فيديو

طارق السيد: خالد جلال تولى تدريب الزمالك في ظروف صعبة.. فيديو

تصريح نارى من أحمد حسام ميدو عن مواجهة الزمالك فى الكأس

رئيس الاتحاد السكندري: مباراة العربي الكويتي صعبة .. فيديو

طارق قنديل يكشف دور الخطيب في بعثة الاهلي بـ غينيا

السفير المصري بـ غينيا الاستوائية: الاهلي منور

ترشيحاتنا

كان بييجي الشغل عادي.. والد طفل محرر من الاختطاف: عامل في مطعمي خطف ابني

تراجع 7 قروش في أسبوع.. سعر الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه

بعد أزمة مؤمن زكريا.. طارق قنديل: الأهلي قام بدوره.. فيديو

عفريت في اللوكيشن.. مؤلف الفيل الازرق يحكي رعب العاملين فيه

كاميرا موبايل توثق لحظة انتحار فتاة عشرينية من أعلى مبنى شاهق.. شاهد

القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك وبطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور