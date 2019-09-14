ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

6 محطات أساسية في رحلة وصول الكتب المدرسية ليد الطالب.. تعرف عليها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:27 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطوات التي تسير فيها منظومة الكتب المدرسية حتى تصل ليد الطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم: "الكتب المدرسية تمر على 6 مراحل رئيسية وهي: مرحلة تأليف الكتب، ومرحلة مراجعة الكتب، ومرحلة طباعة الكتب، ومرحلة توريد الكتب من المطابع لمخازن وزارة التربية والتعليم، ومرحلة تسليم الكتب للمديريات التعليمية، ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة توزيع الكتب على المدارس لتسليمها للطلاب".

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن منظومة الكتب المدرسية منظومة ضخمة جدا، حيث تقوم الوزارة سنويا بطباعة أكثر من 177 مليون كتاب مدرسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الكتب المدرسية التي يتم طباعتها وتوريدها للمدارس لتوزيعها على تلاميذ كي جي 1 تبلغ مليونا و808 آلاف و631 كتابا، أما كتب كي جي 2 فيبلغ عددها 2 مليون و361 ألفا و195 كتابا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد كتب الصف الأول الابتدائي 9 ملايين و106 آلاف و656 كتابا، أما كتب الصف الثاني الابتدائي يبلغ عددها 10 ملايين و567 ألفا و190 كتابا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة الكتب المدرسية تشمل طباعة كتب لرياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في التعليم العام، بالإضافة إلى كتب التخصصات الثانوية الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي والإعدادي المهني والتعليم المزدوج والتعليم المجتمعي.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه تتم كذلك طباعة كتب التربية الفكرية والصم ضعاف السمع، والخط العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجآت العام الدراسي الجديد .. التعليم تصارح الرأي العام بتأخر بعض الكتب المدرسية وتحدد تواريخ وصولها .. ولأول مرة وضع جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي قبل بدء الدراسة

فرمانات التعليم: الكتب هتتأخر .. وقف طباعة مواد الثانوية .. حظر التبرعات

التعليم: منظومة الكتب المدرسية تشمل أكثر من 177 مليون كتاب

ترشيحاتنا

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت 14-9-2019

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية

الأهلي في اختبار قوي أمام كانو سبورت فى المباراة الأولى لـ فايلر بإفريقيا

ممثلة تقاضي صناع Resident Evil بعد فقد ذراعها

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية

بفستان أنيق .. هنادى مهنا تبهر متابعيها بإطلالتها فى مهرجان القنوات الفضائية

تامر حسني مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور