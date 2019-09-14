6 محطات أساسية في رحلة وصول الكتب المدرسية ليد الطالب.. تعرف عليها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الكتب المدرسية التي يتم طباعتها وتوريدها للمدارس لتوزيعها على تلاميذ كي جي 1 تبلغ مليونا و808 آلاف و631 كتابا، أما كتب كي جي 2 فيبلغ عددها 2 مليون و361 ألفا و195 كتابا.





كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطوات التي تسير فيها منظومة الكتب المدرسية حتى تصل ليد الطالب.وقالت وزارة التربية والتعليم: "الكتب المدرسية تمر على 6 مراحل رئيسية وهي: مرحلة تأليف الكتب، ومرحلة مراجعة الكتب، ومرحلة طباعة الكتب، ومرحلة توريد الكتب من المطابع لمخازن وزارة التربية والتعليم، ومرحلة تسليم الكتب للمديريات التعليمية، ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة توزيع الكتب على المدارس لتسليمها للطلاب".وأضافت وزارة التربية والتعليم أن منظومة الكتب المدرسية منظومة ضخمة جدا، حيث تقوم الوزارة سنويا بطباعة أكثر من 177 مليون كتاب مدرسي.وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد كتب الصف الأول الابتدائي 9 ملايين و106 آلاف و656 كتابا، أما كتب الصف الثاني الابتدائي يبلغ عددها 10 ملايين و567 ألفا و190 كتابا.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة الكتب المدرسية تشمل طباعة كتب لرياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في التعليم العام، بالإضافة إلى كتب التخصصات الثانوية الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي والإعدادي المهني والتعليم المزدوج والتعليم المجتمعي.كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه تتم كذلك طباعة كتب التربية الفكرية والصم ضعاف السمع، والخط العربي.