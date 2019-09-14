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فيديو جراف

فيديوجراف| بشرى سارة.. انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز في هذا الموعد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
حمادة خطاب
علق محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على هبوط أسعار النفط حوالي واحد في المائة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقى شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، قائلا: "هبوط أسعار النفط يساعد في نزول أسعار المواد البترولية ومشتقاتها بمصر".

وأضاف محمد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تستورد مشتقات البترول مثل البنزين والسولار، وهو ما سيؤثر على سعر تلك المواد.

ويمكنك التعرف أكثر على تفاصيل انخفاض سعر المواد البترولية في مصر وموعدها من خلال الفيديو جراف التالي..

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