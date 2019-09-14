بعد أزمة مؤمن زكريا.. طارق قنديل: الأهلي قام بدوره.. فيديو

تحدث طارق قنديل، رئيس بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية، على أزمة لاعب الفريق مؤمن زكريا، بعد ظهوره في لقاء تليفزيوني بحالة صحية متدهورة، لا تمكنه من ممارسة نشاطه الرياضي.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «ربنا يشفيه، والحمد لله النادي الأهلي قام بدوره على أكمل وجه تجاه اللاعب»، متابعا: «الموضوع عمل ضجة عشان ظهر للعلن، لكن الأهلي قام بدوره مش محتاج كلام من حد».



وكان عدد كبير من اللاعبين قد أبدوا تعاطفهم ودعمهم الكامل للاعب مؤمن زكريا، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل، والعودة للملاعب من جديد.