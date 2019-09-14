التنمية المحلية في أسبوع.. بدء إحلال مركبات التوك توك بسيارات فان

نشر موقع صدي البلد علي مدار الاسبوع الماضي العديد من الاخبار المهمة المتعلقة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات تعرف عليها.





















أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة لتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين بالمحافظات خاصة فى مجال زراعة النخيل والتمور.









وقالت الوزارة إن القيادة السياسية متهمة بزراعة النخيل والتمور التي يمكن أن تكون قاطرة للتنمية في عدد من المحافظات مع توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال لأبنائنا وعلى رأسها محافظات مطروح وأسوان والوادي الجديدة، والتي تتميز بتلك الزراعة.

















اتخذت وزارة التنمية المحلية 11 خطوة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الفان.









دورات تدريبية للكوادر الأفريقية في مجال التنمية المحلية بسقارة تجرى وزارة التنمية المحلية، استعداداتها خلال الشهر الجارى لعقد أولى دورات تدريب الكوادر الأفريقية فى مجال التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل.









وتتم هذه الدورة التدريبية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتى يجرى حاليًا إعداد بروتوكول للتعاون معها في مجال تدريب الكوادر الأفريقية في مجالات التنمية المحلية.













عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.







