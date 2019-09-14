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أحذر أعراض تنذرك بأن جهازك الهضمي فى خطر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:03 ص
أحذر أعراض تنذرك
أحذر أعراض تنذرك بأن جهازك الهضمي فى خطر
أسماء عبد الحفيظ
يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالآلام فى الجهاز الهضمي، وتتفاقم المشكلة مع تجاهل هذه الأعراض ،لذلك نوضح هذه الأعراض التي تؤكد بأن الجهاز الهضمي لا يعمل بشكل صحيح للتوجة للطبيب المختص.

كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن مجموعة من الأعراض التى تظهر على الجسم لتنذرنا بالإصابة بوجود مشكلة ما فى الجهاز الهضمى.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن من ضمن تلك الأعراض الإصابة بعسر الهضم سريعا حتى مع تناول الأطعمة الخفيفة،وخاصة عندما يكون الشخص لا يقوم بمضغ الطعام جيدا، بالإضافة إلى ذلك الشعور بآلام أسفل منطقة البطن باستمرار.

وحسب ما جاء فى الموقع، فإن الشعور بالرغبة فى القئ يعتبر من أكثر الأمور التى تنذر بوجود مشكلة صحية، وكذلك الشعور بالدوخة والكسل والتعب المستمر.

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