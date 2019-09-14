ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط يكرم محمود قابيل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
محمود قابيل
محمود قابيل
محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تكريم للفنان محمود قابيل في دورته الـ35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر المهرجان كتابا عن مشوار محمود قابيل من تأليف الكاتبة الصحفية انتصار درديرى، على أن يعرض له فيلم "يوم الكرامة" للمخرج على عبد الخالق.

يشار إلى أن قابيل تخرج من الكلية الحربية عام 1964، حيث عمل ضابطًا في القوات المسلحة، قبل أن يتجه إلى الفن حيث تعرف على المخرج يوسف شاهين الذي كان سببا في اتجاهه إلى السينما والحصول على أدوار البطولة ليصبح واحدا من ألمع نجوم الفن، لكنه قرر بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات إلى السينما.

قدّم قابيل أكثر من 75 فيلما منها "لحظات حب، عجايب الزمن، عجايب يا زمن، العصفور، الحب تحت المطر، القاضي والجلاد، الملاعين، لحم رخيص، عيش الغراب، دانتيلا، كوكب الشرق، كلام الليل، جنون الحياة، حين ميسرة، الفاجومى، هز وسط البلد"، كما قدم للدراما التليفزيونية أكثر من مائة مسلسل وسهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلم ظل يراوده.. تعرف على وصية فاروق الفيشاوي قبل وفاته

بالإجماع.. رءوف توفيق رئيسا شرفيا لـ "الإسكندرية السينمائي"

ترشيحاتنا

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

نصيحة عالم أزهري لعلاج الكسل في أداء العبادة.. تعرف عليها

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من شوائب مسرطنة في دواء للحموضة

المالية: كل موظفي الدولة يتقاضون رواتبهم بالكارت البنكي

الجيش الليبي: مقتل 3 قادة عسكريين بارزين جنوب طرابلس

كريم عبد العزيز وأمير كرارة وسمير غانم.. ثلاثة في حب الملابس السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية