بفستان قصير.. انغام برفقة زوجها في مهرجان القنوات الفضائية

نشرت الإعلامية إنجي على، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي مع المطربة أنغام وزوجها احمد ابراهيم، في مهرجان القنوات الفضائية منذ قليل، وهي بإطلالة رقيقة، وجذابة للغاية.



وتألقت الفنانة أنغام، بإطلالة موفقة وبسيطة مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود وذات الألوان المتداخلة المبهجة، واعتمدت على المكياج الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها، وفضلت ترم شعرها القصير.



وارتدت إنجي على فستانا حرير باللون الأسود المنفوش من الأسفل، ومفتوحا من الامام، واكمام طويلة، ويتوسطه حزام من نفس لون الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها.