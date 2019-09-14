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أخبار البلد

المحامين تعقد جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق اليوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
نقيب المحامين
نقيب المحامين
حمادة خطاب
تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجى وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وفى السياق ذاته، نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

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