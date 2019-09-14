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كلها فوائد.. تناول السبانخ مرة اسبوعيا واكتشف ما يحدث للجسم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
أحرص على تناول السبانخ
أحرص على تناول السبانخ مرة اسبوعيا واكتشف ما سيحدث للجسم
أسماء عبد الحفيظ
يقل عدد الأشخاص الذين يفضلون تناول السبانخ، فهى لا تعد محببة لدى الكثير ،وذلك بعكس ما يراه أطباء التغذية ،فالسبانخ تساعد على علاج العديد من المشاكل الصحية وتمد الجسم بالعديد من الفيتامينات الأساسية للنمو بشكل صحيح .

نصح موقع "شير كير"على أهمية تناول السبانخ ،ولو مرة أسبوعيا، مشيرا أن تناول السبانخ بصورة أسبوعية يساعد فى القضاء على مشكلة التهابات المعدة التى تؤثر بصورة كبيرة على الجسم، بالإضافة إلى ذلك يساهم فى تعزيز فيتامين "د" فى الجسم.

وبحسب ما جاء فى الموقع، فأن تناول السبانخ بصورة مستمرة يساهم في القضاء على مستوى الكولسترول السيء فى الجسم ويعزز من الكولسترول الجيد، بالإضافة إلى ذلك المساهمة فى التخلص من مشكلة السكر في الدم ويعزز من الحديد فى الجسم.

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