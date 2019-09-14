ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 7 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بأسوان

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:18 ص
7 متهمين أثناء التنقيب
7 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار
شاذلى عبد الفتاح
نجحت شرطة السياحة والآثار بأسوان في إلقاء القبض على 7 متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى مدينة كوم أمبو. 

وكانت معلومات سرية وصلت إلى النقيب محمد قندود رئيس مباحث السياحة والآثار بكوم أمبو تفيد بقيام عدد من العاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة البلد. 

وتم إعداد قوة من مباحث السياحة والآثار، تمكنت القوة من ضبط 7 عاطلين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة بالبلد.

وبالفحص والتفتيش عثر على ٣ حفرة ذات أعماق تصل إلى 30 مترا، بالإضافة العثور على أدوات الحفر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طلبوا 3 مليون جنيه فدية .. الداخلية تنجح فى ضبط المتهمين بخطف طفل بالقاهرة

كان بييجي الشغل عادي.. والد طفل محرر من الاختطاف: عامل في مطعمي خطف ابني

هذه الأعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته.. تعرف عليها.. فيديو

اخبار الحوادث.. العثور على جثة طالب الطب الغارق بدمياط .. هروب عروسة من الكوافير ليلة دخلتها ببني سويف

شاهد | أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زفافهما

إصابة لاعب الأهلي بكسر مضاعف في الساق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية