ضبط 7 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بأسوان

نجحت شرطة السياحة والآثار بأسوان في إلقاء القبض على 7 متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى مدينة كوم أمبو.





وكانت معلومات سرية وصلت إلى النقيب محمد قندود رئيس مباحث السياحة والآثار بكوم أمبو تفيد بقيام عدد من العاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة البلد.





وتم إعداد قوة من مباحث السياحة والآثار، تمكنت القوة من ضبط 7 عاطلين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة بالبلد.



