ضبط 7 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بأسوان

نجحت شرطة السياحة والآثار بأسوان في إلقاء القبض على 7 متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى مدينة كوم أمبو.
وكانت معلومات سرية وصلت إلى النقيب محمد قندود رئيس مباحث السياحة والآثار بكوم أمبو تفيد بقيام عدد من العاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة البلد.
وتم إعداد قوة من مباحث السياحة والآثار، تمكنت القوة من ضبط 7 عاطلين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة بالبلد.
وبالفحص والتفتيش عثر على ٣ حفرة ذات أعماق تصل إلى 30 مترا، بالإضافة العثور على أدوات الحفر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.