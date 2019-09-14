مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور الفنانة دنيا سمير غانم أثناء حضورها مهرجان الفضائيات العربية وحلولها على جائزة أفضل ممثلة لعام ٢٠١٩.





وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة جريئة للغاية، مرتدية فستانا أزرق مكشوف الظهر ويأخذ قصة الكتف وكتف، وهو ما اعتبره البعض أنه فستان جرئ والأخر نال إعجابه.





أما من الناحية الجمالية تميزت لاعتمادها على الألوان الترابية من مستحضرات التجميل، وترك سعرها القصير منسدلا.



