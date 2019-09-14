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مرأة

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:11 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
رنا عصمت
تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور الفنانة دنيا سمير غانم أثناء حضورها مهرجان الفضائيات العربية وحلولها على جائزة أفضل ممثلة لعام ٢٠١٩.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة جريئة للغاية، مرتدية فستانا أزرق مكشوف الظهر ويأخذ قصة الكتف وكتف، وهو ما اعتبره البعض أنه فستان جرئ والأخر نال إعجابه.

أما من الناحية الجمالية تميزت لاعتمادها على الألوان الترابية من مستحضرات التجميل، وترك سعرها القصير منسدلا. 

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات واكتفت بلون الفستان الأزرق الزهري الذي يعد من الألوان الملفتة.
مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية
مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية
مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية
مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية
مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية

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