العثور على جثة طالب دمياط بين الصخور.. ومحاولات لاستخراجه

تحاول الأجهزة الأمنية استخراج طالب بكلية الطب بعدما استقر جثمانه بين الصخور بأحد شواطئ دمياط.





تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة من أحد المواطنين بشأن غرق نجل شقيقه "طالب بكلية الطب" ومقيم بناحية منية النصر بمحافظة الدقهلية، حال قيامه بالإستحمام بمياه البحر بإحدى الشواطئ بدائرة القسم.





تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الجثمان محشور بين الصخور غرب ميناء دمياط البحرى فى منطقة غير ممهدة، وبالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط البحرى - تم الدفع بلنش وغطاسين لمحاولة استخراج الجثمان إلا أنه تعذر استخراجه.





وبناء عليه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة ومنها (ربط الجثمان بحبل منعًا من إنجرافه - استخدام لودر لمحاولة رفع الصخور" إلا أن مساحة الأرض لم تكف لإمكانية التعامل مع الصخور".



