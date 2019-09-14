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ضع هذا النبات فى فمك صباحا وشاهد ماذا يحدث؟

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
ضع هذا النبات فى
ضع هذا النبات فى فمك صباحا وشاهد ماذا يحدث
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من بعض المشاكل الصحية وبالأخص ألتهابات الفم والأسنان، ويجهل البعض فوائد القرنفل لعلاج هذه المشكلة، وأبرز هذه الفوائد الصحية علاج التهابات الفم وتقوية النظر بمجرد وضع هذا النبات فى الفم صباحا.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أبرز فوائد لنبات القرنفل صباحا ،بمجرد وضعه في الفم والحرص على ذوبانه فى الفم.

1-القرنفل يقوى الذاكرة.
2- القرنفل مفيد للقلب.
3-القرنفل ينظف الصدر ويمنع الكحة والسعال والبلغم.
4-القرنفل يقوى المفاصل.
5-القرنفل ينظف البطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا.
6-القرنفل ينظف الفم ويعطره.
7-يمنع القرنفل مشاكل الكبد والطحال والكليتين
8-القرنفل مقوي للنظر ويذهب غواش العين
9-القرنفل يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين
10-القرنفل يخفض نسبة السكر والضغط العالي.

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