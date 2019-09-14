الجيش الليبي: مقتل 3 قادة عسكريين بارزين جنوب طرابلس

أعلن الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مقتل ثلاثة قادة عسكريين بارزين بقصف طيران تركي مسيّر جنوب العاصمة طرابلس.



وقال المكتب الإعلامي للإعلام الحربي في بيان: "بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة شهداء القوات المسلحة. العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة. النقيب محسن الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة. الجندي عبدالعظيم الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة".



وكان ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.