ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي: مقتل 3 قادة عسكريين بارزين جنوب طرابلس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
اشتباكات في طرابلس-أرشيف
اشتباكات في طرابلس-أرشيف
أحمد قاسم
أعلن الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مقتل ثلاثة قادة عسكريين بارزين بقصف طيران تركي مسيّر جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للإعلام الحربي في بيان: "بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة شهداء القوات المسلحة. العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة. النقيب محسن الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة. الجندي عبدالعظيم الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة".

وكان ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف حاول فايز السراج التخلص من قادة الجيش الليبي.. جريمة ضد الإنسانية تستهدف مشيعي جنازة.. دعم إخواني تركي لمحاولة اغتيال المسماري.. قرب انتهاء معركة طرابلس .. الإرهاب يلفظ نفسه الأخير

المسماري: الميليشيات الإرهابية تهرب أموال ومقدرات الشعب الليبي إلى الخارج.. فيديو

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي : رصدنا اتصالات بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا

ترشيحاتنا

كاف يعلن موعد إقامة حفل أفضل لاعب في أفريقيا بالغردقة

أخيرا تزوجت من حب حياتي.. هنا الزاهد تكتب عن زفافها على أحمد فهمي.. صورة

ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه

أحمد مرتضى يدعم مؤمن زكريا بهذه الطريقة

محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية

مكشوف الظهر.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق في مهرجان القنوات الفضائية