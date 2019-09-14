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أخبار العالم

ترامب عن السجائر الإلكترونية: أحبها جدا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:33 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه "يحب" السجائر الإلكترونية جدًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تداولها بشكل صحي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أنا أحب السجائر الإلكترونية البديلة للسجائر التقليدية، لكن علينا أن نتأكد من هذا البديل آمن تمامًا، كما يجب علينا أن نتخلص من المنتجات المزيفة الموجودة في الأسواق ونحظر على الأطفال التدخين الإلكتروني".

وكان عمدة نيويورك السابق، الملياردير مايكل بلومبيرج قد أعلن مؤخرًا عن حملة تبلغ ميزانيتها 160 مليون دولار لحظر السجائر الإلكترونية المنكهة في الولايات المتحدة، بعد وفاة خمسة مستهلكين لهذه المنتجات على الأقل.

وفي العام 2018، أكد 20,8 % من تلاميذ المدارس السنوية في الولايات المتحدة أنهم دخنوا سيجارة إلكترونية في الشهر الأخير، أي تقريبا ضعف ما كانت عليه النسبة قبل سنة (الزيادة بلغت 78 %)، بحسب مراكز رصد الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

ودعا رئيس لجنة الصحة في مجلس نيويورك البلدي مارك ليفين الثلاثاء، كبرى مدن الولايات المتحدة إلى حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة متحدثا عن "وباء "ينتشر في صفوف تلاميذ المدارس الثانوية و"تهديد رئيسي" لتلاميذ المرحلة التكميلية.

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