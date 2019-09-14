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رياضة

محمد اليماني يدعم مؤمن زكريا: ستعود قريبا لبيتك الاهلى.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:11 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد رشاد
وجه محمد اليماني لاعب منتخب مصر والإسماعيلي الأسبق، رسالة دعم مؤثرة لـ مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي ظهر مؤخرا في لقاء تليفزيوني بصحة سيئة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «مؤمن شخص محترم وعايش بطبيعته، أرى أن مرضه نفسي وليس جسدي»، متابعا: «لا تفكر كثيرا، وسوف تعود قريبا لبيتك النادي الأهلي بصحة وعافية».

وتطرق اليماني لحادثته الشهيرة قائلا: «كنت أفكر في كل شىء، ولكن عقب تعرضي للحادث، أصبحت أضحك فقط ولا أفكر كثيرا في الأمور، بكل تأكيد تعلمت.. والحادثة أثرت كثيرا على أدائي في الملعب، وعلى تركيزي، اعتزلت صغير السن، 30 عاما، عقب عودتي من الاحتراف، وذلك لأني لم يصل لي عرض مرضي».

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