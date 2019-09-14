اخبار الفن.. تدافع نحو محمد رمضان.. أحدث ظهور لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد زفافهما.. موقف إنساني لـ تامر حسني مع عامل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أقيمت صلاة الجنازة على المخرج الراحل سيمون أسمر أمس الجمعة 13 سبتمبر، وذلك في إحدى الكنائس بالعاصمة اللبنانية بيروت.نشر الفنان تامر حسني، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع شاب يعمل في فندق طلب التقاط صورة معه، قبل أن يتوجه «تامر» لإحياء حفل زفاف في الفندق.نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو لها من أحدث ظهور لها بعد حفل زفافها الذى أقيم أول أمس بأحد فنادق القاهرة.نشر الحساب الرسمي على انستجرام، للبرنامج الفني «عرب وود» المذاع عبر قناة روتانا الفضائية، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي، وهنا الزاهد، الذي أقيم قبل يومين.فى سابقة هى الأولى من نوعها أعلنت إدارة الدورة الـ44 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، المنعقد حاليا فى كندا إلغاء حفل الختام وتوزيع جوائزه، المقرر الأحد المقبل، والإعلان عن الفائزين بجوائز هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، سواء جائزة اختيارات الجمهور أو لجنة الحكام.وصل الفنان محمد رمضان، مساء أمس الجمعة إلى مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية، لتكريمه ضمن فعاليات هذه الدورة عن دوره في مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.