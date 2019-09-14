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فن

اخبار الفن.. تدافع نحو محمد رمضان.. أحدث ظهور لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد زفافهما.. موقف إنساني لـ تامر حسني مع عامل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:10 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

إقامة صلاة جنازة سيمون أسمر بحضور نجوى كرم

أقيمت صلاة الجنازة على المخرج الراحل سيمون أسمر أمس الجمعة 13 سبتمبر، وذلك في إحدى الكنائس بالعاصمة اللبنانية بيروت.


اشتغلت شغلانتك وأنا صغير.. تامر حسني يدعم عاملًا في فندق بكلمات مؤثرة

نشر الفنان تامر حسني، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع شاب يعمل في فندق طلب التقاط صورة معه، قبل أن يتوجه «تامر» لإحياء حفل زفاف في الفندق.


شاهد | أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زفافهما

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو لها من أحدث ظهور لها بعد حفل زفافها الذى أقيم أول أمس بأحد فنادق القاهرة.


تصرف لافت من النجوم في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. فيديو

نشر الحساب الرسمي على انستجرام، للبرنامج الفني «عرب وود» المذاع عبر قناة روتانا الفضائية، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي، وهنا الزاهد، الذي أقيم قبل يومين.


مهرجان تورونتو السينمائي يلغي حفل توزيع الجوائز.. تفاصيل

فى سابقة هى الأولى من نوعها أعلنت إدارة الدورة الـ44 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، المنعقد حاليا فى كندا إلغاء حفل الختام وتوزيع جوائزه، المقرر الأحد المقبل، والإعلان عن الفائزين بجوائز هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، سواء جائزة اختيارات الجمهور أو لجنة الحكام.


شاهد.. تدافع نحو محمد رمضان لحظة وصوله مهرجان الفضائيات العربية

وصل الفنان محمد رمضان، مساء أمس الجمعة إلى مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية، لتكريمه ضمن فعاليات هذه الدورة عن دوره في مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.

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