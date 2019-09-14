اليماني: أزمة العام الماضي أثرت على أداء الإسماعيلى أمام أهلي بني غازي.. فيديو

كشف محمد اليماني لاعب منتخب مصر والإسماعيلي السابق، عن المشكلة التي يواجهها الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش والتي ظهرت واضحة فى مباراة الأمس أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية.





وأكد اليماني خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد أن هذه المرحلة انتقالية للدراويش، وأزمة الموسم المنقضي كانت إدارية، ما أثر على أداء الفريق بشكل عام.





وأشاد اليماني، بلاعب وسط الدراويش محمد بيومي، وذلك عقب ظهوره الجيد بالأمس أمام فريق أهلي بنغازي الليبي بالبطولة العربية.



