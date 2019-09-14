ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليماني: أزمة العام الماضي أثرت على أداء الإسماعيلى أمام أهلي بني غازي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:41 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي
محمد رشاد
كشف محمد اليماني لاعب منتخب مصر والإسماعيلي السابق، عن المشكلة التي يواجهها الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش والتي ظهرت واضحة فى مباراة الأمس أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية. 

وأكد اليماني خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد أن هذه المرحلة انتقالية للدراويش، وأزمة الموسم المنقضي كانت إدارية، ما أثر على أداء الفريق بشكل عام.

وأشاد اليماني، بلاعب وسط الدراويش محمد بيومي، وذلك عقب ظهوره الجيد بالأمس أمام فريق أهلي بنغازي الليبي بالبطولة العربية.

وأضاف اليماني: «لفت انتباهي مستوى محمد بيومي الرائع مع الدراويش أمام أهلي بنغازي، كان متميزا للغاية»، متابعا: «الفريق مازال يحتاج لدعم بخط الدفاع.. كما أتمنى عودة الجمهور لمباريات الدوري الممتاز، لأنه كان شكله رائع اليوم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. عماد حمدي يوضح حقيقة تجديده لـ الإسماعيلي

رئيس الإسماعيلي : متفائل بالدراويش الموسم المقبل وأتمنى استعادة ثقة الجماهير

رسميا.. نجم الإسماعيلي الواعد يجدد عقده مع الفريق لمدة 5 مواسم

الاسماعيلي ضد اهلي بنغازي .. ديفيد يضيف هدفا ليبيًا ثانيا .. فيديو

الإسماعيلي ضد أهلي بنغازي .. عبدالرحمن مجدى يسجل هدفا قاتلا للدراويش .. فيديو

الاسماعيلي يهزم اهلي بنغازى 4-2 فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال العرب .. فيديو

ترشيحاتنا

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

طارق قنديل يكشف دور الخطيب في بعثة الاهلي بـ غينيا

تحالف الأحزاب المصرية يعلن رفضه التام لمزاعم وادعاءات الحركة المدنية الديمقراطية

محمدصلاح يزين التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم

انفجارات ضخمة تهز معمل لشركة أرامكو في السعودية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية