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مرأة

بفستان أبيض.. نسمة محجوب تتألق في العين السخنة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:57 ص
آية التيجي
نشرت الفنانة نسمة محجوب صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، خلال تواجدها في العين السخنة، وهو دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت نسمة محجوب فستانا باللون الأبيض، بأكمام طويلة شفافة، مصنوع من الدانتيل المخرم، وتوسطه حزام باللون البني الجملي، وقد أبرز من إطلالتها، وذلك من توقيع مصممة الأزياء ليلى عيد.

وقد تركت نسمة محجوب شعرها منسدلا عبر اكتافها، حيث تركته بشكل كيرلي مميز للغاية.

واختارت نسمة محجوب بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فاختارت اللون الاخضر كحلا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وأبرزت وجنتيها بأحمر الخدود باللون البني.

واختارت نسمة محجوب اكسسورات انيقة، حيث اختارت عقدا باللون الأخضر الزمردي، وإليكم الصور التي أبرزت تفاصيل إطلالتها.

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