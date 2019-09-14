عمرو الجنايني: لا أعرف الحب والكره فى عملي.. هدفنا إعادة الجماهير للمدرجات.. فيديو

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، على أنه سيعمل جاهدا لإعادة جماهير الكرة المصرية للمدرجات من جديد.



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «أعمل منذ 33 عاما، ولا أعرف سوى النجاح، ولن أكيل بمكيالين، وعمري ما هيتقال علي ظالم.. ولا أعرف الحب والكره في عملي».



متابعا: «يقال إني زملكاوي أو أهلاوي.. إذا كان نصف المصريين أهلاوية والنصف الثاني زملكاوية.. طب أعمل ايه؟».



وأكد الجنايني أن هدفه إعادة الجماهير للمدرجات، متابعا: «سنعلن عن جدول الدوري بكامل مواعيده وملاعبه قريبا».