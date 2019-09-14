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فن

خالد النبوي وأحمد الفيشاوى ودرة في مالمو للسينما العربية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:23 ص
درة
درة
محمد نبيـل
يحظى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد بالعرض العالمي الأول لفيلم "يوم وليلة"، الذي تم الانتهاء من تصويره قبل أيام، ويخرجه أيمن مكرم، وسوف يعرض خلال حفل ختام المهرجان الواعد، والذى أصبح أهم تظاهرة سينمائية تعتنى بالسينما العربية خارج الوطن العربى.

الفيلم تدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم “يوم مصري”، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة، وذلك من خلال شخصية “منصور” أمين الشرطة الذى يعمل بقسم السيدة زينب، ويتعرض للكثير من الإغراءات، خاصة مع احتياجه للمال لعلاج ابنته المريضة بمتلازمة "داون"، إلا أنه ينتصر للحق ولا يخضع لهذه الإغراءات في النهاية.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، درة، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من تأليف يحيى فكري.

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