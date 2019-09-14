أستاذ علوم سياسية: مؤتمرات الشباب لها أهمية داخل وخارج مصر

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب والمقرر انطلاقه اليوم ، يعد هو المؤتمر الثامن خلال 3 سنوات، أي يعقد حوالي 3 مؤتمرات كل عام.



وأضاف "بدر الدين"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن مؤتمرات الشباب أصبح لها أهمية سواء على المستوى المحلي أي داخل مصر، أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى العالمي.



وأشار إلى أن مؤتمرات الشباب تعد محاولة للتواصل بين الشباب المصري، والشباب على مستوى العالم، وتناقش فيه موضوعات عامة وهامة، منوهًا بأنه من المتوقع أن يبحث في المؤتمر الثامن ملف الإرهاب ومكافحته وتأثيره على مصر والمنطقة والعالم.



وثمن بدر الدين فعاليات جلسة اسأل الرئيس وتتسم بالمصارحة، والتعريف بالقضايا الأسااسية التي تشغل الشباب، حيث تعد تلك الجلسة بمثابة جلسة حوار مع المجتمع المصري ككل، حيث أن الأسئلة التي تشغل عقل الشباب هى نفسها التي تشغل المجتمع المصري ككل.



ونوه بأن الأحزاب مازال دورها ضعيف نسبيا، والفراغ الذي أحدثه هذا الضعف في النشاط الحزبي تعوضه هذه اللقاءات المباشرة بين الرئيس والشباب.



وتتضمن فعاليات المؤتمر غدا جلسة "إسأل الرئيس"، حيث تم تخصيص صفحة لتلقي أسئلة المواطنين بكل حرية ليجيب عليها الرئيس بشفافية أمام الرأي العام، حيث ينتظر كل المصريين تلك االجلسة للرد على ما يشغلهم.

