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رياضة

الواحد قلبه بيوجعه... بسمة وهبة تدعم مؤمن زكريا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:48 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
مصطفى كرم
دعمت الإعلامية بسمة وهبة مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي في أزمته الحالية بعد تصريحاته الاخيرة ببرنامج اللعيب بقناة ام بي سي مصر. 

ونشرت بسمة وهبة صورة مؤمن زكريا وعلقت عليها قائلة "أنا حزين" ... قالها مؤمن زكريا في لقائه التليفزيوني الأخير عشان يغرز خنجر في قلبي، هذا الشاب المجتهد الموهوب جدًا اللي مهما كان انتمائك الرياضي ماتقدرش تنفي موهبته واجتهاده ".

واضافت " الواحد قلبه بيوجعه فعلًا أما بيشوف شاب مصري شاطر وموهوب كده بيواجه الحزن ده كله لأي كان الأسباب "أنا عمري ما فكرت أبُص لورا عشان أشوف أنا عملت إيه، أنا ببُص لقدام عشان أقدر أعمل حاجة" ده اللي قاله وعشان كده أنا متأكده منه إن زي ما قدر مؤمن بإيمانه وحبه للعبة الحلوة إنه يوصل ويعلم في قلوبنا قادر يتغلب على أي صعوبة جديدة"

وتابعت" إن شاء الله يرجع لجمهوره الكبير... يرجع للمصريين اللي بيحبوه وبيدعموه... ويرجع للعبة الحلوة اللي هو فرق دايمًا فيها".


وصرح مؤمن زكريا خلال لقاءة ببرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر بأن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات وعدم اطمئنان مسؤولي الأهلي عليه رغم إمضاءه للفريق 3 سنوات وعدم تقييده بقائمة الفريق.

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