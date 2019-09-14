مصر تحصد 18 ميدالية في اليوم الثالث من بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين

أحرزت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين 18 ميدالية متنوعة اليوم الجمعة ، في ختام اليوم الثالث من البطولة التي تستضيفها تونس، وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

وقال المهندس طارق بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس بعثة منتخب مصر - لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - إن البعثة تمكنت اليوم من إحراز 5 ميداليات ذهبية و7 فضية و6 برونزية خلال اليوم الثالث من البطولة.