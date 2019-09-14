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رياضة

مصر تحصد 18 ميدالية في اليوم الثالث من بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:38 ص
مصر تحصد 18 ميدالية
مصر تحصد 18 ميدالية في اليوم الثالث من بطولة أفريقيا للسباحة
أ ش أ
أحرزت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين 18 ميدالية متنوعة اليوم الجمعة ، في ختام اليوم الثالث من البطولة التي تستضيفها تونس، وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

وقال المهندس طارق بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس بعثة منتخب مصر - لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - إن البعثة تمكنت اليوم من إحراز 5 ميداليات ذهبية و7 فضية و6 برونزية خلال اليوم الثالث من البطولة.
وبذلك يرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 54 ميدالية بينها 12 ميدالية ذهبية و24 فضية و18 برونزية خلال البطولة التي يتنافس فيها 350 سباحا يمثلون 35 بلدا إفريقيا.

يشار إلى أن النسخة الثالثة عشرة للبطولة الأفريقية للسباحة للناشئين انطلقت في 11 سبتمبر الجاري بتونس، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شديدة في ظل تواجد أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة على غرار مصر وجنوب أفريقيا والجزائر والمغرب وزيمبابوي.

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