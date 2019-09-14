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أخبار العالم

مقتل 4 وإجلاء المئات جراء الفيضانات في إسبانيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:35 ص
مقتل أربعة وإجلاء
مقتل أربعة وإجلاء المئات جراء الفيضانات في إسبانيا
أ ش أ
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأجلت السلطات أكثر من 1500 جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين في جنوب شرق إسبانيا.

وذكرت وكالة الإنقاذ - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أن رجلا عثر عليه متوفيا في غرناطة، أمس الجمعة، بعدما جرفت المياه سيارته على طريق سريع، وتوفي آخر في ألمرية بعدما حاول قيادة مركبته في نفق تغمره المياه.

وصرح رئيس البلدية رامون فرنانديز باشيكو بأن شرطيا تمكن من إنقاذ شخصين آخرين كانا في الآلية ، لكن راكبا ثالثا بقي (عالقا) في السيارة.

وجرفت المياه سيارات وحطاما في مناطق بلنسية ومورسيا وشرق إقليم أندلسية، وأغلقت السلطات 74 طريقا وشبكة قطارات مورسيا ومطار المدينة.

ولقي رجل (61 عاما) وشقيقته (51 عاما) مصرعه أمس الخميس في الفيضانات بعدما جرفت المياه سيارتهما في قرية كوديت في قشتالة لامنتشا.

وفي بعض مناطق جنوب شرق إسبانيا سجلت كميات قياسية من الأمطار في الأيام الأخيرة ما أدى إلى فيضان أنهار.

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