مقتل 4 وإجلاء المئات جراء الفيضانات في إسبانيا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأجلت السلطات أكثر من 1500 جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين في جنوب شرق إسبانيا.

وذكرت وكالة الإنقاذ - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أن رجلا عثر عليه متوفيا في غرناطة، أمس الجمعة، بعدما جرفت المياه سيارته على طريق سريع، وتوفي آخر في ألمرية بعدما حاول قيادة مركبته في نفق تغمره المياه.



