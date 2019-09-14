طريقة عمل ماكرون مشكل للأطفال

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوة " ماكرون مشكل " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد مشهى للأطفال والكبار أيضا ،وشكل يناسب الأحتفالات بالأعياد الميلاد والمناسبات .



مقادير ماكرون مشكل



4 بياض بيضة

1 و ربع كوب سكر بوردة

نصف كوب سكر

رشة ملح

1 كوب لوزمطحون

بودرة ألوان طعام نكهات طعام ( الفراولة – اللوز – الليمون )

كريمة زبدة



للحشو و التزيين



شوكولاتة مذابة فورماسيل

ورق دهب



طريقة تحضير ماكرون مشكل



* يضرب بياض البيض بالمضرب الكهربي



* يضاف اللوز مع السكر البودرة ويقلب الخليط يدويًا بشكل جيد



* يقسم الخليط ويضاف لكل جزء لون حسب الرغبة



* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة وتشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيليكون في صينية



* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة



* يترك لمدة 45 دقيقة حتى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف



* يوضع في درجة حرارة 130 لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى تمام النضج



* يترك ليبرد



* يحشى الماكرون



* يزين ويقدم