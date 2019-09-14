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طريقة عمل ماكرون مشكل للأطفال

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
طريقة عمل ماكرون
طريقة عمل ماكرون مشكل للأطفال
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوة " ماكرون مشكل " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد مشهى للأطفال والكبار أيضا ،وشكل يناسب الأحتفالات بالأعياد الميلاد والمناسبات .

مقادير ماكرون مشكل

4 بياض بيضة
1 و ربع كوب سكر بوردة
نصف كوب سكر
رشة ملح
1 كوب لوزمطحون
بودرة ألوان طعام نكهات طعام ( الفراولة – اللوز – الليمون )
كريمة زبدة

للحشو و التزيين

شوكولاتة مذابة فورماسيل
ورق دهب

طريقة تحضير ماكرون مشكل

* يضرب بياض البيض بالمضرب الكهربي

* يضاف اللوز مع السكر البودرة ويقلب الخليط يدويًا بشكل جيد

* يقسم الخليط ويضاف لكل جزء لون حسب الرغبة

* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة وتشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيليكون في صينية

* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة

* يترك لمدة 45 دقيقة حتى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف

* يوضع في درجة حرارة 130 لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى تمام النضج

* يترك ليبرد

* يحشى الماكرون

* يزين ويقدم

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