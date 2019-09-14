طريقة عمل ماكرون مشكل للأطفال

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوة " ماكرون مشكل " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد مشهى للأطفال والكبار أيضا ،وشكل يناسب الأحتفالات بالأعياد الميلاد والمناسبات .
مقادير ماكرون مشكل
4 بياض بيضة
1 و ربع كوب سكر بوردة
نصف كوب سكر
رشة ملح
1 كوب لوزمطحون
بودرة ألوان طعام نكهات طعام ( الفراولة – اللوز – الليمون )
كريمة زبدة
للحشو و التزيين
شوكولاتة مذابة فورماسيل
ورق دهب
طريقة تحضير ماكرون مشكل
* يضرب بياض البيض بالمضرب الكهربي
* يضاف اللوز مع السكر البودرة ويقلب الخليط يدويًا بشكل جيد
* يقسم الخليط ويضاف لكل جزء لون حسب الرغبة
* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة وتشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيليكون في صينية
* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة
* يترك لمدة 45 دقيقة حتى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف
* يوضع في درجة حرارة 130 لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى تمام النضج
* يترك ليبرد
* يحشى الماكرون
* يزين ويقدم
مقادير ماكرون مشكل
4 بياض بيضة
1 و ربع كوب سكر بوردة
نصف كوب سكر
رشة ملح
1 كوب لوزمطحون
بودرة ألوان طعام نكهات طعام ( الفراولة – اللوز – الليمون )
كريمة زبدة
للحشو و التزيين
شوكولاتة مذابة فورماسيل
ورق دهب
طريقة تحضير ماكرون مشكل
* يضرب بياض البيض بالمضرب الكهربي
* يضاف اللوز مع السكر البودرة ويقلب الخليط يدويًا بشكل جيد
* يقسم الخليط ويضاف لكل جزء لون حسب الرغبة
* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة وتشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيليكون في صينية
* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة
* يترك لمدة 45 دقيقة حتى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف
* يوضع في درجة حرارة 130 لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى تمام النضج
* يترك ليبرد
* يحشى الماكرون
* يزين ويقدم