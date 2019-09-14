إطلالة جريئة.. نرمين الفقي مع احمد رزق وبوسي شلبي في مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الفضائيات العربية.





وظهرت نرمين الفقي بالصورة مع الفنان احمد رزق والإعلامية بوسي شلبي.





وظهرت نرمين الفقي بفستان سواريه انيق مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.



