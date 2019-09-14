إطلالة جريئة.. نرمين الفقي مع احمد رزق وبوسي شلبي في مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الفضائيات العربية.
وظهرت نرمين الفقي بالصورة مع الفنان احمد رزق والإعلامية بوسي شلبي.
وظهرت نرمين الفقي بفستان سواريه انيق مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.
ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.
وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.