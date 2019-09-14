بث مباشر.. مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس اليوم السبت 14-9-2019

يواجه فريق توتنهام منافسه كريستال بالاس اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.



موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس

وتقام مباراة توتنهام وكريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة توتنهام وكريستال بالاس ، بي ان سبورت HD 1 حيث يكون المعلق احمد البلوشي.



ويحتل فريق توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد5 نقاط،، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الرابع برصيد 7 نقاط .