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رياضة

بث مباشر.. مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
محمد رشاد
يواجه فريق توتنهام منافسه كريستال بالاس اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس
وتقام مباراة توتنهام وكريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وكريستال بالاس
ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة توتنهام وكريستال بالاس ، بي ان سبورت HD 1 حيث يكون المعلق احمد البلوشي.

ويحتل فريق توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد5 نقاط،، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الرابع برصيد 7 نقاط .

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