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رياضة

بث مباشر.. مباراة برايتون وبيرنلي اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
مباراة برايتون وبيرنلي
مباراة برايتون وبيرنلي
محمد رشاد
يواجه فريق برايتون منافسه بيرلني اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الممتاز موسم 2019/2020.

موعد مباراة برايتون وبيرنلي
وتقام مباراة مباراة برايتون وبيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة برايتون وبيرنلي
ومن المقرر ان تكون القناة الناقلة لمباراة مباراة برايتون وبيرنلي ، بي ان سبورت 8 HD حيث يكون المعلق ابراهيم الهشال.

ويحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد4 نقاط، بينما يأتي فريق بيرنلي فى المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط أيضا .

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