بث مباشر.. مباراة برايتون وبيرنلي اليوم السبت 14-9-2019









يواجه فريق برايتون منافسه بيرلني اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الممتاز موسم 2019/2020.موعد مباراة برايتون وبيرنليوتقام مباراة مباراة برايتون وبيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة مباراة برايتون وبيرنليومن المقرر ان تكون القناة الناقلة لمباراة مباراة برايتون وبيرنلي ، بي ان سبورت 8 HD حيث يكون المعلق ابراهيم الهشال.ويحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد4 نقاط، بينما يأتي فريق بيرنلي فى المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط أيضا .