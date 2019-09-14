بث مباشر مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون اليوم السبت 14-9-2019





يواجه فريق شيفيلد يونايتد منافسه ساوثهامتون اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.موعد مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتونوتقام مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتونومن المقرر ان تكون القناة الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون ، بي ان سبورت 7 HD حيث يكون المعلق محمد فوزي.ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريق ساوثهامتون برصيد أربع نقاط في المركز الثالث عشر.