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رياضة

بث مباشر مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:03 ص
محمد رشاد
يواجه فريق شيفيلد يونايتد منافسه ساوثهامتون اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون
وتقام مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون
ومن المقرر ان تكون القناة الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون ، بي ان سبورت 7 HD حيث يكون المعلق محمد فوزي.

ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريق ساوثهامتون برصيد أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

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